Производство токенов

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D-GEN Token
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D-GEN
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Вход в новую эру мультисетевого будущего

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Business

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D-GEN
Technology

Реализована технология Web 3.0 Blockchain

D-GEN
Platform

Самая быстрорастущая и качественная реферальная сеть

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World

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Как это работает?

Создай собственный крипто-токен за 1 минуту с помощью удобного конструктора D-GEN

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Зарегистрируй
аккаунт

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Создай
токен

3

Оплати
выпуск токена

4

Получи свой
крипто-токен

D-GEN – автоматизированная система моментального выпуска крипто токена на Binance Smart Chain и других сетях блокчейна.

  • 1.Установите #криптоидентификатор_ MetaMask или Trust Wallet
  • 2.Пройдите по реферальной ссылке или QR выбранного вами абонента на платформе D-GEN, ссылку также можно найти в интернете по коду #никнем_в_сети_d_gen.
  • 3.Для регистрации на платформе потребуется только email
  • 4.Придумайте никнейм аватара, название крипто токена из 5 букв латинского алфавита и произведите свой токен виртуального аватара.
  • 5.ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы Новый абонент в сети блокчейн, создатель виртуального аватара.Добро пожаловать в новый мир метавселенных!

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D-GEN

DDigitalGene – цифровая генерация 🧬 токена

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Web 3.0 — новейшая интернет-технология

Использует машинное обучение, искусственный интеллект и блокчейн для обеспечения реального общения. Регистрация абонента представляется на платформе Ddigitalgene.

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DDigitalgene первая крипто платформа

Предлагает пользователям как физическим, так и юридическим лицам со всего мира работу с широким перечнем возможностей применения цифровых инструментов на блокчейн.

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Токенизация на платформе D-GEN

Служит средством для новых услуг и беспрепятственного сотрудничества в новом международном экономическом порядке (НМЭП), так называемая токен экономика.

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Программируемые деньги

Эффективное средство обмена и сохранения стоимости. Преодолевая недостатки существующих решений, платежные токены значительно оптимизируют процессы и позволяют автоматизировать множество сервисов на автоматизированных децентрализованных платформах.

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Умные банковские активы

Призваны оптимизировать процессы и облегчить возможность получения инвестиционного вознаграждения. Реализуя логику финансового контракта, можно автоматизировать процессы управления денежными потоками и голосования. В результате это может привести к повышению ликвидности и реальных активов.

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Доступность неликвидных активов

Opening of illiquid assets — произведения искусства, недвижимость, автомобили и т.д.)
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Управление платформой

Представляет собой область использования для токенизации механизмов стимулирования как средства координации и сотрудничества.

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Цифровой суверенитет

Используется для приложений, которые требуют уникальной авторизации и децентрализованного управления доступом к данным для владельцев токенов.

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Доступ к сервисам

Где токены используются в качестве инструмента для получения прав на конкретный сервис.

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Токенизация отслеживания

Используется для установления защищенной от несанкционированного доступа записи о праве собственности среди различных заинтересованных сторон. Третейские суды на математических алгоритмах, автоматизированные ставки.

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Развитие карьеры

Вы сможете быстро получить повышение в должности, грамотно внедряя блокчейн-технологии в бизнес. А главное — исключить многие юридические риски.

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Увеличение дохода

С новыми знаниями и возможностями вы сможете увеличить свой доход (сегодня слово «крипто интегратор» в резюме может повысить цену специалиста на 125%).

Крипто-бонусные токены платформы D-GEN

DGEN token

DGEN

Binance BEP-20

LOVE Token

LOVE

Binance BEP-20

LIKE token

LIKE

Binance BEP-20

DISLIKE token

DISLIKE

Binance BEP-20

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Автоматизированный блокчейн обмен

  • Автоматическое переключение всех магазинов на новую версию расчетов в сети блокчейн и прекращаем поддержку старого мерчанта.
  • Процесс обмена стал незаметнее и комфортнее, мы свели к минимуму число кликов при обмене. Обновленная система обмена полностью соответствует требованиям безопасности и вам не нужны карты виза и мастер карт
  • Между участниками обмена значительно снижаются издержки как на сам обмен, так и на сохранение цифровых ценностей в сети Blockchain
Подробнее

Создайте аккаунт и выпустите свой первый токен!

    Ваш личный крипто Токен – это:
  • Единица учёта цифровых ценностей
  • Мост между виртуальным и натуральным
  • Объективная реальность времени
  • Информация нового качества
  • Развитие бизнеса и токенизация своего хобби
  • 3-уровневая реферальная программа на блокчейн
  • Токенизация - престижный тренд
Создать аккаунт
    Ваш личный крипто Токен – это:
  • Единица учёта цифровых ценностей
  • Мост между виртуальным и натуральным
  • Объективная реальность времени
  • Информация нового качества
  • Развитие бизнеса и токенизация своего хобби
  • 3-уровневая реферальная программа на блокчейн
  • Токенизация - престижный тренд
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