Производство токенов

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Ddigitalgene – новый синтез экономического взаимодействия
D-GEN цифровой инструмент №1
социального доверия друг к другу
- Сделай собственный крипто токен
- Приглашай друзей и зарабатывай до 15%
- Создай собственный аватар и заводи новые знакомства
D-GEN Network
D-GEN
Network
Вход в новую эру мультисетевого будущего
D-GEN
Business
Вести бизнес с кем угодно и где угодно
D-GEN
Technology
Реализована технология Web 3.0 Blockchain
D-GEN
Platform
Самая быстрорастущая и качественная реферальная сеть
D-GEN
World
Место встречи с другими замечательными людьми
Как это работает?
Создай собственный крипто-токен за 1 минуту с помощью удобного конструктора D-GEN
Создай
токен
Оплати
выпуск токена
Получи свой
крипто-токен
D-GEN – автоматизированная система моментального выпуска крипто токена на Binance Smart Chain и других сетях блокчейна.
- 1.Установите #криптоидентификатор_ MetaMask или Trust Wallet
- 2.Пройдите по реферальной ссылке или QR выбранного вами абонента на платформе D-GEN, ссылку также можно найти в интернете по коду #никнем_в_сети_d_gen.
- 3.Для регистрации на платформе потребуется только email
- 4.Придумайте никнейм аватара, название крипто токена из 5 букв латинского алфавита и произведите свой токен виртуального аватара.
- 5.ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы Новый абонент в сети блокчейн, создатель виртуального аватара.Добро пожаловать в новый мир метавселенных!
DDigitalGene – цифровая генерация 🧬 токена
Web 3.0 — новейшая интернет-технология
Использует машинное обучение, искусственный интеллект и блокчейн для обеспечения реального общения. Регистрация абонента представляется на платформе Ddigitalgene.
DDigitalgene первая крипто платформа
Предлагает пользователям как физическим, так и юридическим лицам со всего мира работу с широким перечнем возможностей применения цифровых инструментов на блокчейн.
Токенизация на платформе D-GEN
Служит средством для новых услуг и беспрепятственного сотрудничества в новом международном экономическом порядке (НМЭП), так называемая токен экономика.
Программируемые деньги
Эффективное средство обмена и сохранения стоимости. Преодолевая недостатки существующих решений, платежные токены значительно оптимизируют процессы и позволяют автоматизировать множество сервисов на автоматизированных децентрализованных платформах.
Умные банковские активы
Призваны оптимизировать процессы и облегчить возможность получения инвестиционного вознаграждения. Реализуя логику финансового контракта, можно автоматизировать процессы управления денежными потоками и голосования. В результате это может привести к повышению ликвидности и реальных активов.
Доступность неликвидных активов
Opening of illiquid assets — произведения искусства, недвижимость, автомобили и т.д.)
Управление платформой
Представляет собой область использования для токенизации механизмов стимулирования как средства координации и сотрудничества.
Цифровой суверенитет
Используется для приложений, которые требуют уникальной авторизации и децентрализованного управления доступом к данным для владельцев токенов.
Доступ к сервисам
Где токены используются в качестве инструмента для получения прав на конкретный сервис.
Токенизация отслеживания
Используется для установления защищенной от несанкционированного доступа записи о праве собственности среди различных заинтересованных сторон. Третейские суды на математических алгоритмах, автоматизированные ставки.
Развитие карьеры
Вы сможете быстро получить повышение в должности, грамотно внедряя блокчейн-технологии в бизнес. А главное — исключить многие юридические риски.
Крипто-бонусные токены платформы D-GEN
Автоматизированный блокчейн обмен
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Автоматическое переключение всех магазинов на новую версию расчетов в сети блокчейн и прекращаем поддержку старого мерчанта.
- Процесс обмена стал незаметнее и комфортнее, мы свели к минимуму число кликов при обмене. Обновленная система обмена полностью соответствует требованиям безопасности и вам не нужны карты виза и мастер карт
- Между участниками обмена значительно снижаются издержки как на сам обмен, так и на сохранение цифровых ценностей в сети Blockchain
Создайте аккаунт и выпустите свой первый токен!
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Ваш личный крипто Токен – это:
- Единица учёта цифровых ценностей
- Мост между виртуальным и натуральным
- Объективная реальность времени
- Информация нового качества
- Развитие бизнеса и токенизация своего хобби
- 3-уровневая реферальная программа на блокчейн
- Токенизация - престижный тренд
-
Ваш личный крипто Токен – это:
- Единица учёта цифровых ценностей
- Мост между виртуальным и натуральным
- Объективная реальность времени
- Информация нового качества
- Развитие бизнеса и токенизация своего хобби
- 3-уровневая реферальная программа на блокчейн
- Токенизация - престижный тренд